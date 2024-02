Samsung Galaxy Book3 Pro 360: risparmio FOLLE di 700 euro

Intrappolati nel mondo della tecnologia avanzata con il nuovo Samsung Galaxy Book3 Pro 360, un dispositivo che unisce potenza, eleganza e versatilità in un’unica soluzione eccezionale. E cosa ancora migliore? Puoi ottenerlo con uno sconto assurdo del 30% su Amazon, rendendolo più accessibile che mai. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 1.599,00 euro, anziché 2.299,00 euro. Continua a leggere per sapere come ottenerlo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: le scorte a disposizione sono quasi finite

Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti grazie al display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione ultranitida 3K. Con una risoluzione di 2880×1800 pixel, ogni immagine e video verrà reso con colori vivaci e dettagli definiti. La fluidità a 120 Hz garantirà un’esperienza di utilizzo senza interruzioni, sia che tu stia scrivendo documenti importanti, toccando lo schermo o disegnando.

Ma non è solo una questione di immagini: la potenza di elaborazione è fondamentale. Grazie al processore Intel Core di 13a generazione, Galaxy Book3 Pro 360 offre tempi di risposta super rapidi e prestazioni avanzate, sia che tu stia lavorando su compiti impegnativi o godendo di sessioni di gioco intense.

E cosa c’è di meglio della portabilità senza sacrificare la potenza? Con un peso inferiore a 1,7 kg e un corpo in alluminio robusto e compatto, questo laptop convertibile può essere portato ovunque tu vada, garantendoti la massima produttività in movimento.

La versatilità è la chiave, e Galaxy Book3 Pro 360 lo capisce. Con un touchpad più ampio e una varietà di porte integrate, inclusi HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps, avrai tutto il necessario senza dover portare adattatori extra.

E non dimentichiamo l’esperienza audio. Con il sistema a quattro altoparlanti, tecnologia AKG e Dolby Atmos, ti sentirai immerso in ogni momento, sia che tu stia guardando un film o partecipando a una videochiamata. E parlando di videochiamate, la modalità Studio collabora con la fotocamera per garantire che tu appaia al meglio in ogni situazione, con funzionalità intelligenti come l’AI Noise Cancelling avanzato e l’Auto Framing.

E se sei preoccupato per il pagamento, non temere Amazon offre la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con il servizio di finanziamento Cofidis. Quindi non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto del tuo Samsung Galaxy Book3 Pro 360 al prezzo stracciato di soli 1599,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.