Samsung Galaxy Book3 Laptop: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; l’ottimo Samsung Galaxy Book3 Laptop, un portatile eccezionale con schermo da ben 15,6 pollici con risoluzione FullHD, con un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria su un SSD super capiente, si trova in sconto al prezzo sensazionale di soli 642,33€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso perché a questa. cifra è un best buy senza rivali e senza compromessi ma siate veloci. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà l’offerta che vi farà risparmiare il 32% del valore di listino. Il modello in questione ha Windows 11 in versione Home ed è in colorazione “Graphite”.

Samsung Galaxy Book3 Laptop: ecco perché comprarlo

Il portatile di Samsung in questione è potentissimo, leggero, compatto grazie al suo peso contenuto di soli 1,6 Kg. Entra facilmente in uno zaino ed è pensato per accompagnarvi ovunque. Per merito del processore Intel Core di tredicesima generazione potrete eseguire task e compiti complessi senza il minimo problema e anche l’aspetto multimediale sarà al top con il supporto al Dolby Atmos e con il sistema AI Noise Cancelling avanzato. Ottima la webcam con funzione di Auto Framing per mantenervi sempre al centro dell’inquadratura. La connettività sarà eccellente grazie al modem Wi-Fi 6. Sul frame laterale troviamo tantissime porte: HDMI, USB Type-A e Type-C così potrete sincronizzare rapidamente le periferiche esterne. Con la batteria a lunga durata utilizzerete il PC per ore ed ore senza il minino problema.

Il Samsung Galaxy book3 Laptop viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 642,33€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; correte a prenderlo adesso. A questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.