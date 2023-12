Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: in OFFERTA speciale su Amazon, costa solo 999€

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile premium per la vostra attività, per il lavoro, per l’editing delle fotografie, per la post produzione video e non solo, il meraviglioso Samsung Galaxy Book3 360 Laptop con schermo 13.3″ Super AMOLED, S Pen inclusa nel prezzo, processore Intel EVO Core i5-1340P di tredicesima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD interno, costa solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ovviamente lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Il modello in questione è quello in colorazione “grafite” con Windows 11 Home al seguito.

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: il miglior portatile che vi sia

Questo portatile di Samsung è dotato di un design incredibilmente flessibile visto che dispone di una cerniera che gli permette di ruotare di 360° diventando, a tutti gli effetti, un tablet con schermo touchscreen e, a proposito, sappiate che dispone di una pratica S Pen. Questo accessorio è un Must per gli appassionati, è veloce e precisa e permette di avere un’esperienza d’uso super friendly.

Come detto, lo schermo è un pannello Full HD Super AMOLED che garantisce immagini realistiche con colori vividi, neri profondi e contrasti eccezionali. Sotto la scocca gode di un processore Intel EVO Core i5 di tredicesima generazione, perfetto per gestire carichi di lavoro pesanti e per garantire una produttività elevata in qualsiasi condizione. Ci sono gli speaker Dolby Atmos che assicurano un audio di qualità con un suono dinamico ricco di dettagli. Le videocall saranno eccellenti grazie alla modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzata, con Auto Framing al seguito e con tanti effetti di sottofondo.

La connettività ad Internet sarà poi pazzesca grazie al modem Wi-Fi 6E incluso. Questo è un portatile leggerissimo, pesa meno di 1,2 Kg e ha tante porte sul frame laterale: HDMI, USB-A, USB-C, c’è perfino lo microSD e vi è la porta Thunderbolt 4 che serve per trasferire file a ben 40 Gbps. La batteria dura tantissimo e il caricatore è incluso nella confezione, così come la S Pen. A soli 999,00€, il Samsung Galaxy Book3 360 Laptop è il miglior PC tuttofare da prendere oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

