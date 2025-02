SAMSUNG Galaxy Book3 360 Laptop 13.3": il pc perfetto per ogni esigenza

Il Samsung Galaxy Book3 360 è un laptop estremamente versatile e potente, perfetto se sei in cerca di prestazioni elevate attraverso un pc compatto e leggero. Con il suo schermo da 13,3″ Super AMOLED questo computer ti offre una visualizzazione incredibilmente dettagliata, perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La tecnologia Super AMOLED assicura inoltre colori vividi e profondi, e renderà la tua esperienza visiva senza precedenti.

Grazie alla S Pen inclusa nel prezzo si potrà utilizzare il Samsung Galaxy Book3 360 per prendere appunti, disegnare e molto altro. Questo laptop 2-in-1 è l’ideale per chi è in cerca di un personal computer che combini la potenza di un pc con la praticità smart di un tablet. Questo laptop può essere quindi utilizzato in diverse modalità, per adattarsi al meglio in qualsiasi situazione, dal lavoro allo svago.

Il fiore all’occhiello di questo laptop di casa Samsung è un Intel Core i5 di ultima generazione, con 8GB di RAM e un 256GB SSD, che garantisce performance fluide anche durante attività impegnative come l’editing video, la navigazione online e la gestione delle applicazioni. Il sistema operativo Windows 11 Home offre inoltre una piattaforma moderna e intuitiva, con una gestione ottimale delle risorse ed un’interfaccia completamente rinnovata.

Il design in Graphite conferisce al Samsung Galaxy Book3 360 un aspetto di forte impatto, inoltre i materiali con cui è realizzato sono resistenti ma estremamente leggeri (il che rende perfetto questo laptop per chi è sempre in movimento o lavora fuori casa). Generalmente il suo costo di vendita si aggira intorno ai 1.399.000 euro, ma su Amazon al momento è possibile acquistarlo all’incredibile prezzo di 739.00 euro.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva e rendi il Samsung Galaxy Book3 360 il tuo nuovo personal computer!