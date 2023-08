Samsung Galaxy Book2 Pro in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-42%)

Il Samsung Galaxy Book2 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon in questo momento. Il notebook convertibile di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro. Si tratta di una promozione che garantisce uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino per il notebook dotato di display AMOLED, processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book2 Pro in offerta a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Book2 Pro è un notebook convertibile dotato di display AMOLED da 15,6 pollici con supporto al touch e alla S-Pen. A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Intel Core i5 di 12° generazione a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book2 Pro al prezzo scontato di 899 euro, con un taglio del 42% rispetto al prezzo di listino. La promozione porta il notebook convertibile di Samsung al suo nuovo minimo storico, per la configurazione indicata.

C’è anche la possibilità di acquisto a rate: gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, infatti, hanno la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate, pagando con carta di debito e senza bisogno di un finanziamento, in modo da dilazionare la spesa per un lungo periodo di tempo. Per accedere alla promozione dedicata al convertibile di Samsung è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.