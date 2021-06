Anche Samsung partecipa al Prime Day 2021, con una promozione molto interessante sui nuovi Galaxy Book e Galaxy Book Pro. Entrambi i modelli sono in forte sconto su Amazon, il primo è in offerta a 585€ (-17%) mentre il Pro va a 999€ (-21%).

Samsung Galaxy Book 15″: Intel Core i3, 8GB di RAM, 256GB di SSD

Samsung Galaxy Book Pro 13″: Intel Core i5, 8GB di RAM, 512GB di SSD

Inoltre chi acquista uno dei nuovi laptop riceve in omaggio un tablet Samsung, per l'acquisto del modello Pro è previsto un Galaxy Tab S6 Lite, mentre con la variante liscia da 15 pollici è in regalo un Galaxy Tab A7 Wi-Fi. Per approfittare dell'offerta e riscattare il tablet in regalo occorre acquistare un Galaxy Book in offerta su Amazon, accedere al sito ufficiale Samsung e registrare il prodotto acquistato entro il 25 luglio 2021.

Ricordiamo inoltre che per accedere alle offerte esclusive del Prime Day 2021 occorre essere abbonati al servizio Prime, a questo indirizzo è possibile ottenere un mese di servizio in maniera del tutto gratuita.

