Secondo quanto riferito, Samsung sta lavorando per lanciare il Galaxy Book Fold 17, un laptop con schermo pieghevole che vi farà gridare immediatamente “Shut up, Samsung and take my money!“.

Samsung Galaxy Book Fold 17: il foldable incontra il PC

L'OEM sudcoreano ha spinto gli smartphone pieghevoli sul mercato e la strategia potrebbe funzionare anche per altri segmenti di mercato; di fatto, il colosso sudcoreano poiché sta registrando prenotazioni record per i Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 appena lanciati.

Ora, sembra che la società stia ora cercando di espandere la tecnologia pieghevole anche al settore dei laptop, a partire dal Galaxy Book Fold 17. Il dispositivo è stato presentato come concept al SID 2021 ma secondo quanto riferito è stato già sviluppato ed è pronto al debutto.

Il rapporto, proveniente da @UniverseIce, conferma il moniker Galaxy Book Fold 17 per il dispositivo in arrivo, ma al momento non si sa molto su questo prodotto. È probabile che venga fornito con un pannello pieghevole da 17 pollici.

Ci aspettiamo che il prodotto reale sembri un po' diverso rispetto a quello che l'azienda ha presentato al SID 2021 all'inizio di quest'anno. Il concept di fatto, presentava cornici molto sottili attorno allo schermo e una Under-Display Camera (UDC).

Come notato, al momento non si sa molto sul Galaxy Book Fold 17, ma se il dispositivo è già realtà, potrebbe presto venire svelato ufficialmente. Ci aspettiamo di sapere di più sulle sue caratteristiche e specifiche, nonché sui dettagli sui prezzi e sulla disponibilità nelle prossime settimane.

Giusto come “remind me“, l'anno scorso, Lenovo aveva lanciato il laptop ThinkPad X1 Fold, dotato di un display OLED pieghevole da 13,3 pollici con una risoluzione dello schermo di 2048 x 1536 pixel. È stato presentato per la prima volta al CES 2019 come “il primo PC pieghevole al mondo“.

Samsung

Elettronica