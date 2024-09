Samsung Galaxy Book 4 con Core 5 e 16 GB di RAM cala a 649€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Book 4 è protagonista di una nuova offerta Amazon: il portatile di Samsung è ora un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook completo, con un rapporto qualità/prezzo molto conveniente. Con l’offerta in corso, infatti, il laptop è ora acquistabile al prezzo scontato di 649 euro, sfruttando le offerte del Back to School di Amazon.

L’acquisto, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. La versione in offerta è dotata del processore Intel Core 5 120U e di 16 GB di RAM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il laptop di Samsung è venduto direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy Book 4: un best buy tra i notebook

La scheda tecnica del Galaxy Book 4 comprende:

il processore Intel Core 5 120U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

sistema operativo Windows 11

Il notebook di Samsung rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un latop tutto fare, completo, veloce ed efficiente. Grazie alla promo di Smasung, il rapporto qualità/prezzo del modello è oggi molto elevato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 4 nella versione descritta al prezzo scontato di 649 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. Il notebook è venduto direttamente da Amazon.