Samsung Galaxy Book: disponibili le app Android grazie a Windows 11

Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft, è stato rilasciato qualche giorno fa e tra i dispositivi compatibili per l'aggiornamento gratuito troviamo anche il notebook Samsung Galaxy Book. Oltre alle implementazioni di cui precedentemente vi abbiamo parlato, i possessori del terminale avranno finalmente la possibilità di utilizzare le app Android.

Samsung Galaxy Book accoglie finalmente le applicazioni Android

La notizia non sorprende in modo particolare, essendoci state parecchie anticipazioni a riguardo nei mesi scorsi, ma l'arrivo di queste prime conferme viene accolto in maniera positiva agli utenti.

Samsung Galaxy book, grazie al supporto di Windows 11, mette finalmente a disposizione la possibilità di installare nativamente le applicazioni Android a bordo del terminale.

Per farlo sarà sufficiente accedere al Microsoft Store, scegliere l'app di nostro interesse e procedere con l'installazione, in maniera tale da poterla utilizzare in tutta tranquillità e senza restrizioni di alcun tipo.

Dallo screenshot che abbiamo condiviso si nota anche un gradevole intervento di restyling dello Store, rendendone l'impatto grafico decisamente più coerente con il tema principale di Windows 11.