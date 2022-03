Samsung Galaxy A73 5G sta arrivando: ecco i primi scatti ufficiali

Torniamo nuovamente a parlare di smartphone Samsung di fascia media e, questa volta, al centro dell'attenzione ritroviamo Galaxy A73 5G. Il dispositivo è da diverse settimane al centro di numerose indiscrezioni.

Nelle ultime ore sono trapelate online la prime immagini stampa: Samsung Galaxy A73 5G fa bella mostra di sé ed abbiamo modo di apprendere ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica del device, oltre che riguardo al suo impatto estetico.

Samsung Galaxy A73 5G è sempre più vicino

Iniziamo allora osservando le immagini a cui abbiamo fatto richiamo qualche istante fa, condivise dai colleghi di 91mobiles:

La cosa che più sorprende di queste riproduzioni sono le cornici, ancora più piccole rispetto a quanto prospettato finora. Rispetto ai render del Samsung Galaxy A53 5G, il rapporto schermo-corpo del Galaxy A73 5G sembra notevolmente più alto. Non abbiamo una perfetta simmetria, in quanto i bordi inferiore e superiore risultano leggermente più marcati.

Tante le conferme rispetto ai rumor delle scorse settimane. La fotocamera selfie da 32 MB è collocata all'interno di un piccolo foro centrale. Posteriormente abbiamo invece un modulo a quattro sensori con fotocamera principale da 64 MP. Lo sportellino per la SIM è collocato in basso, dove troviamo anche l'ingresso USB C.

Sia il Galaxy A53 5G e sia il Galaxy A73 5G sarebbero ormai pronti per il debutto ufficiale. I predecessori di entrambi i modelli sono stati presentati in un evento Unpacked “primaverile” durante lo scorso anno. Tuttavia, non dimentichiamo che Samsung ha già recentemente organizzato due lanci Unpacked nel mese di febbraio (rispettivamente per le lineup Galaxy S22, Galaxy Tab S8 e Galaxy Book2 Pro).

Non è ancora chiaro quindi cosa la società abbia in mente per la presentazione dei due smartphone ma, come sempre, vi terremo aggiornati su ogni novità riguardante Samsung Galaxy A73 5G ed anche A53 5G.