Samsung Galaxy A73 5G in arrivo assieme ad altri quattro smartphone

Gli smartphone Samsung economici e di fascia media si collocano in un range di prezzo che solitamente varia dai 150 euro ai 500 euro. Dopo il Galaxy A03, introdotto nel mese di novembre 2021, altri 5 telefoni a basso costo starebbero per fare il loro esordio sul mercato.

Samsung Galaxy A73 5G sarà in dolce compagnia

Tutti i futuri dispositivi sono stati certificati in Russia, come giustamente osservato da LetsGoDigital. Gli smartphone in questione dovrebbero essere Samsung Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 ed infine il Galaxy A73 5G.

Quest'ultimo, in particolar modo, dovrebbe montare un display AMOLED Full HD+ piatto da 6,7 ​​pollici, una fotocamera selfie perforata da 32 MP ed un modulo a quattro fotocamere sul retro con sensore principale da 108 megapixel. Previste anche una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 5 MP.

Il modello di punta della popolare gamma A sarà probabilmente alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Le configurazioni di memoria dovrebbero essere le seguenti: 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di storage d'archiviazione. Infine, a bordo del Samsung Galaxy A73 5G potremmo trovare una batteria da 5.000 mAh con funzionalità di ricarica rapida a 25 W.