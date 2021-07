La ricerca per il tuo smartphone non ti ha portato da nessuna parte? Beh, non hai preso in considerazione Samsung Galaxy A72. In offerta su Amazon costa soli 364,70€. L'occasione ti fa risparmiare ben 135,20€ e ti offre il pagamento a rate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A72: perché deve esser preso in considerazione

A Samsung Galaxy A72 non manca nulla. Se sei in cerca di uno smartphone di fascia media che ti possa regalare una gioia, questo modello lo devi prendere in considerazione. Ha un'estetica intrigante e in questa colorazione Blue ti rapisce a primo sguardo.

È perfetto per qualunque scopo hai in mente. Il display è ampio tanto da vantare un'ampiezza da 6,7 pollici, la risoluzione Full HD+ ti concede una visione dei contenuti mozzafiato e super dettagliata.

Se poi lo desideri per giocare ai miglior games in circolazione, il processore Octa Core non ti lascia con il fiato sospeso. I 6 GB di RAM sono un portento e ti supportano in ogni tua scelta. Non ti dimenticare i 128 GB di memoria di archiviazione: sono persino espandibili.

L'apparato fotografico è un'altra chicca perché è composto da quattro fotocamere. L'obiettivo principale è da 64 megapixel, ma le altre tre lenti ti fanno scattare in modalità ultra grandangolare, di profondità e macro. Infine ti puoi fare selfie eccezionali.

Stai fuori tutta la giornata? Dimenticati il caricatore con questa mega batteria da 5000mAh. Non solo arrivi al giorno dopo con una sola carica, ma questa avviene anche in modalità rapida.

Insomma, se stai ancora aspettando forse non hai ben capito con cosa a che hai fare?

Cogli al volo l'occasione e acquista Samsung Galaxy A72 su Amazon a soli 364,70€. Le spedizioni non le paghi né se sei membro Prime che cliente standard. In più puoi scegliere di rateizzare l'importo durante il pagamento.

