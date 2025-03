Samsung Galaxy A56 5G: con le Offerte di Primavera il prezzo crolla ed è un best buy

Di smartphone ce ne sono ovviamente tantissimi e quindi a volte scegliere quello adatto alle proprie esigenze non è la cosa più semplice del mondo. Dunque lascia che ti diamo una mano segnalandoti questa ottima promozione alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Metti subito nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy A56 5G a soli 499,90 euro, invece che 549,90 euro.

Grazie allo sconto del 9% in esclusiva su Amazon puoi risparmiare la bellezza di 50 euro e a questa cifra è sicuramente un best buy. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A56 5G: equilibrato al giusto prezzo

Forse il prezzo di listino di Samsung Galaxy A56 5G era un po’ alto ma con questo sconto è sicuramente uno dei migliori smartphone medio gamma che puoi acquistare. A bordo troviamo il nuovissimo sistema operativo Android 15 e il potente processore Exynos 1580 supportato da 8 GB di RAM che garantisce prestazioni eccellenti.

Ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1200 nits per essere visibile anche alla luce del sole. Pesa solo 198 grami, ha uno spessore di appena 7,4 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Spettacolare fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP per scatti straordinari. Infine troviamo una batteria da 5000 mAh con ricarica da 45 W che lo riporta al 100% in circa un’ora.

Insomma un vero portento che oggi ti puoi portare a casa a molto meno del suo prezzo. Ecco perché non devi perdere tempo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 5G a soli 499,90 euro, invece che 549,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.