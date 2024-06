Samsung Galaxy A55: un AFFARE da non perdere (-37%)

Il Samsung Galaxy A55 rappresenta un perfetto equilibrio tra potenza e stile, un dispositivo che cattura l’attenzione con le sue specifiche tecniche avanzate e il design raffinato. Annunciato sul mercato nel 2024, questo smartphone è attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 37%, un’occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo eccezionale di soli 309,00 euro, anziché 490,19 euro.

Samsung Galaxy A55: un’opportunità da prendere al volo

Il Galaxy A55 si distingue per il suo ampio display da 6.6 pollici, rientrando nella categoria dei phablet. Questo schermo di grandi dimensioni offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per guardare video, giocare e navigare sul web. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 161.1 x 77.4 x 8.2 mm e il peso è di 213 g, caratteristiche che lo rendono robusto e ben bilanciato, sebbene richieda entrambe le mani per un utilizzo ottimale.

Sotto il telaio, il Galaxy A55 è alimentato dal processore Exynos 1480, un octa-core potente (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) che garantisce prestazioni fluide e reattive. Le varianti disponibili sono 128GB con 8GB di RAM, 256GB con 8GB di RAM e una versione ancora più performante con 256GB e 12GB di RAM. Questa ampia scelta permette di trovare la configurazione perfetta per ogni esigenza, offrendo spazio di archiviazione abbondante e una memoria RAM che supporta il multitasking più intenso.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza del Galaxy A55. La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e tecnologia OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) assicura scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie di alta qualità, con un grandangolo che cattura più dettagli e offre maggiore flessibilità nelle inquadrature.

Questo smartphone è stato progettato per offrire un’esperienza d’uso eccellente, combinando prestazioni avanzate, un display spettacolare e un comparto fotografico di alto livello. L’offerta su Amazon, con uno sconto assurdo del 37%, rende il Samsung Galaxy A55 ancora più attraente, un’opportunità da non perdere per aggiornare il proprio dispositivo con uno dei migliori smartphone del 2024. Affrettati e approfitta di questo sconto straordinario prima che le scorte a disposizione si esauriscano al prezzo ridicolo di soli 309,00 euro.