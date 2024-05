Samsung Galaxy A55 in super offerta a 353 euro per gli Imperdibili ePRICE

Tra le offerte top di giornata segnaliamo il Samsung Galaxy A55 in vendita a 353 euro nell’ambito della promozione Gli Imperdibili ePRICE. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili: l’offerta ha per protagonista il modello in colorazione Awesome Navy con 8 GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione pari a 256 GB.

Affidabilità, equilibrio e nessun punto debole: con il nuovo Galaxy A55 Samsung ha di nuovo fatto centro, portando nella fascia più competitiva del mercato uno smartphone che ha tutte le carte in regola per vendere tantissimo.

Samsung Galaxy A55 in offerta a 353 euro sul sito ePRICE

Se c’è un elemento dove Samsung non tradisce quasi mai è il display. Non fa eccezione il Galaxy A55, dotato di un display da 6,6 pollici Super AMOLED con risoluzione 1080 x 2340 e refresh rate a 120 Hz.

Ottime notizie anche sul fronte dell’autonomia: grazie alla batteria da 5.000 mAh, il nuovo medio gamma di Samsung riesce a portare a casa la giornata con una carica residua sempre importante, tanto da poter continuare a essere utilizzato anche nella prima parte del giorno successivo.

Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto arriva dal comparto camere: camera principale da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica a apertura f/1.8, ultra-grandangolare da 12 megapixel con campo visivo da 123 gradi e apertura f/2.2, macro da 5 megapixel e anteriore da 32 megapixel con apertura f/2.2, per scatti sempre convincenti in qualsiasi condizione di luce.

Grazie alla promozione in corso su ePRICE, è possibile acquistare il nuovo Samsung Galaxy A55 a soli 353 euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, con una disponibilità molto limitata in questo caso, come segnalato dall’avviso Pochi pezzi riportato accanto al telefono.