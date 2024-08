Samsung Galaxy A55 in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è ottimo (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy A55 si conferma, sempre di più, un best buy per la fascia media. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 313 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: un best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei migliori mid-range sul mercato, grazie a una scheda tecnica completa e a un supporto software da smartphone di fascia superiore. Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Eyxnos 1480 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14 con One UI e riceverà ben 4 major update. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, il supporto Dual SIM, anche con eSIM, il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per poter effettuare i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 al prezzo scontato di 313 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è ora acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.