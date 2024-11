Samsung Galaxy A55 in offerta per il Black Friday di Amazon: il prezzo è ottimo (anche 256 GB)

Il Samsung Galaxy A55 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon in occasione del Black Friday. Il mid-range della casa coreana, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 316 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 364 euro per quella da 256 GB. Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon. In alcuni casi, inoltre, è disponibile anche il pagamento in 5 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: un super mid-range a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei mid-range più interessanti sul mercato, grazie a una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1480, affiancato da 8 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha un buon comparto fotografico, con tre fotocamere posteriori e un sensore principale da 50 Megapixel.

Da segnalare anche il sistema operativo Android 14 con One UI e con la certezza di poter contare su 4 major update. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali sotto al display e la certificazione IP67.

Con la nuova offerta Amazon per il Black Friday è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 al prezzo scontato di:

316 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 128 GB 364 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon.