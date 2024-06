Samsung Galaxy A55 in offerta a 349€, venduto da Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy A55 è protagonista di un’offerta Amazon da non farsi sfuggire. Lo smartphone di Samsung, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro invece di 499 euro, con possibilità di ottenere 50 euro di extra-valutazione con il Trade In Samsung (tutte le info sono disponibili sulla pagina del prodotto di Amazon, linkata di seguito). Per gli utenti Amazon c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy A55: un best buy per la fascia media

Il Samsung Galaxy A55 è dotato di un’ottima scheda tecnica, che ruota intorno al SoC Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Il chip in questione è affiancato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14, con supporto di lunga durata da parte di Samsung. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM, sensore di impronte sotto al display e chip NFC. C’è anche una tripla fotocamera posteriore oltre alla certificazione IP67.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 al prezzo scontato di 349 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon. L’offerta potrebbe terminare a breve.