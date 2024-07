Samsung Galaxy A55 è il mid-range da prendere a QUESTO PREZZO (-170€)

Il Samsung Galaxy A55 si conferma, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità, completo, veloce e ricco di funzionalità. Con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 279 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRLUG24. In questo modo è possibile risparmiare ben 170 euro sull’acquisto.C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere subito allo sconto è possibile seguire il link riportato di seguito.

Samsung Galaxy A55: un vero best buy tra i mid-range

La scheda tecnica del Galaxy A55 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato del SoC Exynos 1480 a 4 nm oltre che di 16 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. C’è poi un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

