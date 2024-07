Samsung Galaxy A55: a QUESTO PREZZO è il re della fascia media (-161€)

Il Samsung Galaxy A55 è lo smartphone giusto da comprare per chi è alla ricerca di un mid-range completo e in grado di offrire ottime prestazioni. Con la nuova offerta eBay, infatti, il mid-range di Samsung è acquistabile al prezzo scontato di 288 euro con la versione da 128 GB. Si tratta di uno sconto di 161 euro rispetto al listino. In alternativa, per chi cerca uno smartphone con più storage, c’è la possibilità di puntare sulla versione da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro. Entrambe le varianti hanno Garanzia Italia e sono acquistabili con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal.

Samsung Galaxy A55: un vero best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A55 è il mid-range su cui puntare in questo momento. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1480, affiancato da 8 GB di memoria RAM e da una batteria da 5.000 mAh. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e 5 anni di aggiornamenti. Lo smartphone è disponibile in due versioni, una da 128 GB e una da 256 GB.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Galaxy A55 con un prezzo scontato di 288 euro per la versione da 128 GB. In alternativa, c’è anche la versione da 256 GB in sconto: il prezzo è di 329 euro. Entrambe le varianti sono disponibili anche in 3 rate con PayPal e con Garanzia Italia.