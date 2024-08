Samsung Galaxy A55 5G da 128GB all'incredibile prezzo di 299€ su eBay

eBay ha recentemente lanciato un’interessante offerta per il Samsung Galaxy A55 5G da 128GB, proponendo questo smartphone a soli 299 euro. Si tratta di un prezzo estremamente competitivo per un dispositivo che unisce prestazioni elevate, connettività 5G e un ampio spazio di archiviazione. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per chi è alla ricerca di un telefono di qualità a un prezzo accessibile, senza rinunciare a caratteristiche avanzate.

Caratteristiche principali del Samsung Galaxy A55 5G

Il Samsung Galaxy A55 5G si distingue per un design moderno e accattivante, con un display Super AMOLED da 6,6 pollici che offre una risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate di 120Hz. Questa tecnologia garantisce colori vividi, neri profondi e un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo ideale per la fruizione di contenuti multimediali, giochi e navigazione web.

Sotto la scocca, il Galaxy A55 5G è alimentato da un processore octa-core SAMSUNG Exynos 1480 che, insieme a 8 GB di RAM, offre prestazioni fluide e reattive, anche durante l’esecuzione di applicazioni più pesanti o multitasking. La memoria interna di 128 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB, fornisce ampio spazio per archiviare foto, video, app e documenti.

La connettività 5G è uno dei punti di forza di questo dispositivo, consentendo download ultra-rapidi, streaming senza interruzioni e una navigazione internet fulminea. Questo rende il Galaxy A55 5G un’ottima scelta per chi vuole essere pronto per il futuro delle telecomunicazioni, garantendo velocità di connessione superiori rispetto ai modelli 4G.

Sul fronte fotografico, il Galaxy A55 5G è equipaggiato con una versatile tripla fotocamera posteriore, che include un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP, un sensore macro da 5 MP. Questo set di fotocamere consente di catturare immagini dettagliate e di alta qualità in diverse condizioni di luce e situazioni. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie e videochiamate in alta definizione.

La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia, supportando senza problemi una giornata intera di utilizzo intenso. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida permette di ridurre i tempi di attesa quando il dispositivo necessita di essere ricaricato.

L’offerta di eBay che porta il prezzo del Samsung Galaxy A55 5G da 128GB a soli 299 euro rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. È difficile trovare un dispositivo con queste specifiche e connettività 5G a un prezzo così competitivo.