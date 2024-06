Samsung Galaxy A55 5G, che prezzo! Oggi è tuo a soli 288€ (-36%)

Il Samsung Galaxy A55 5G è attualmente in offerta su eBay a 288,90€: se cerchi un ottimo mediogamma potente il giusto e super affidabile, ti suggerisco di puntare proprio su questo modello. Grazie all’offerta di oggi, lo porti a casa con un enorme risparmio del 36% sul suo normale prezzo di quasi 450€. E non solo: con PayPal se lo desideri puoi scegliere di pagarlo in tre rate. Oggi lo paghi solamente 96,30€, mentre il resto lo versi con calma nel corso dei prossimi mesi.

Il Galaxy A55 5G è alimentato dal chipset Exynos 1480, supportato da 8GB di RAM, che garantisce buone prestazioni per le attività quotidiane e il multitasking. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Molto bene anche la luminosità massima del display, che raggiunge i 1000 nits: lo schermo rimane facilmente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il comparto fotografico del Galaxy A55 include una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP, ideale per selfie di alta qualità. Nel complesso, le prestazioni sono ottime con scatti dettagliati e ricchi di colore.

Dal punto di vista dell’autonomia, troviamo una batteria da 5000 mAh che ti permette di affrontare la giornata senza problemi. Che aspetti? Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito per avere il 36% di sconto!