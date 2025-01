Samsung Galaxy A55 5G da 256GB: super smartphone in super sconto

Oggi ti segnalo una promozione per avere uno smartphone dalle prestazioni straordinarie a un costo decisamente più basso rispetto a quello di listino. Sto parlando del mitico Samsung Galaxy A55 5G che ora su eBay puoi avere a soli 351,49 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di partenza non viene segnalato su eBay lo potrai visualizzare tranquillamente sul sito ufficiale di Samsung ed è poi esattamente quello che vedi sopra. Dunque adesso avrai un risparmio di oltre 117 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci dilazionare il pagamento puoi farlo in tre comode rate da 123,33 euro senza interessi con Klarna.

Samsung Galaxy A55 5G: la scelta perfetta di oggi

Trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo di uno smartphone non è la cosa più semplice del mondo ma oggi è molto semplice. Samsung Galaxy A55 5G garantisce il perfetto connubio regalando prestazioni eccezionali e facendoti spendere il giusto. Monta il potente processore Exynos 1480 supportato da 8 GB di RAM e gode della tecnologia 5G.

Possiede una memoria interna da 256 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato di un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. Ha una straordinaria tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale per selfie da 32 MP. Viene sostenuto da una batteria con capacità da 5000 mAh e ricarica veloce.

Insomma uno smartphone dalle ottime prestazioni che oggi potrai avere a un prezzo bassissimo. Dunque non perdere tempo lasciando che l’offerta svanisca. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 351,49 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento. Completa velocemente il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.