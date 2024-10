Samsung Galaxy A55 (256 GB): il prezzo cala ancora, ora è il best buy della fascia media

Il Samsung Galaxy A55 da 256 GB si candida al titolo di “best buy” della fascia media. Grazie alla giusta dotazione di memoria e a un comparto tecnico ricco e completo oltre che a un supporto software al top del segmento, il mid-range di Samsung è oggi la scelta giusta per moltissimi utenti, soprattutto considerando la nuova offerta eBay che, grazie al codice sconto TECHWEEK24, consente di completare l’acquisto al prezzo di 329 euro e con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55 da 256 GB: un best buy da prendere subito

Il Samsung Galaxy A55 è lo smartphone da prendere oggi nella fascia media. La versione in offerta del dispositivo è dotata di un display AMOLED da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, Il mid-range è dotato del SoC Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm e affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo Android 14 con One UI e con la possibilità di sfruttare ben 4 major update.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24, da aggiungere al carrello al momento del pagamento, è ora possibile acquistare il Galaxy A55 da 256 GB al prezzo scontato di 329 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.