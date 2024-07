Samsung Galaxy A54: prezzo cala a 274€ su Amazon, ora è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy A54 si conferma un vero e proprio best buy per la fascia media. Con l’offerta Amazon in corso, infatti, il mid-range di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 274 euro, confermandosi come uno dei migliori modelli su cui puntare per chi ha un budget inferiore ai 300 euro. Lo smartphone è acquistabile premendo sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy A54: un vero e proprio best buy per la fascia media

Il Samsung Galaxy A54 ha tutte le carte in regola per essere considerato come un vero e proprio punto di riferimento della fascia di prezzo al di sotto dei 300 euro. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per il SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e con una garanzia di aggiornamenti costanti nel corso dei prossimi anni. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 274 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.