Samsung Galaxy A54 in offerta su Amazon: il prezzo è IRREALE

Il Samsung Galaxy A54 si conferma, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media del mercato: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range della casa coreana con un prezzo scontato di 305 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima: a questo prezzo, infatti, il Galaxy A54 è lo smartphone da comprare, abbinando ottime prestazioni a un supporto software di primo livello. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A54: è il re della fascia media con quest’offerta

Il comparto tecnico del Samsung Galaxy A54 è completo, sotto tutti i punti di vista. Tra le specifiche troviamo il SoC Exynos 1380 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Da segnalare anche un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone di Samsung ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e garanzia di supporto software nel lungo periodo. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 305 euro. Si tratta di una promozione davvero conveniente: a questo prezzo, infatti, il mid-range di Samsung non ha rivali e rappresenta un acquisto consigliato. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

