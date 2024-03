Samsung Galaxy A54 in offerta a 298€ su Amazon: è il BEST BUY di oggi

Il Samsung Galaxy A54 diventa, sempre di più, il mid-range da comprare per chi ha un budget massimo di 300 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo di casa Samsung è acquistabile con un prezzo scontato di 298 euro. Lo smartphone, spedito da Amazon, è, in questo momento, il best buy della fascia media. Per sfruttare la promozione è possiible raggiungere la pagina Amazon del dispositivo tramite il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A54 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A54 è ricca e completa, garantendo ai suoi utenti prestazioni ottimali, in un formato compatto e con un supporto software da top di gamma. Tra le specifiche troviamo un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Exynos 1380, che offre ottime prestazioni generali in rapporto al prezzo.

Tra le specifiche troviamo 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 25 W. Ci sono poi tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il Samsung Galaxy A54 è già aggiornato ad Android 14, con la personalizzazione aggiuntiva garantita dalla One UI.

Con la nuova offerta Amazon di oggi, il Samsung Galaxy A54 è acquistabile con un prezzo scontato di 298 euro. Lo smartphone è spedito da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.