Samsung Galaxy A54 ed A34 stanno arrivando: nuove immagini

Samsung lancerà i nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A verso la fine di marzo. Già più volte ci siamo occupati di Galaxy A34 e Galaxy A54, elencandone le rispettive specifiche tecniche.

Nuovi render stampa confermano quanto già trapelato negli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda il design degli smartphone Samsung e le relative colorazioni fra cui gli utenti potranno scegliere.

Trionfo di colori per Samsung Galaxy A54 ed A34

Da un punto di vista estetico, Samsung sta avvicinando il design dei suoi smartphone midrange a quello dei top di gamma della serie S, con linee e profili molto più essenziali. Iniziamo dando un’occhiata alle immagini di Galaxy A54:

Proseguiamo ora con i render che hanno per protagonista Samsung Galaxy A34:

Nella parte anteriore, è evidente come Samsung abbia reso la cornice attorno al display un po’ più ampia rispetto ai Galaxy A33 ed A53, almeno per quanto viene mostrato nelle immagini promozionali. Resta da capire fino a che punto questa percezione si confermerà anche nei dispositivi reali. In ogni caso, la parte anteriore di Galaxy A34 ed A54 è di nuovo completamente piatta.

Samsung Galaxy A54 ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hertz, si basa sul nuovo SoC Exynos 1380 octa-core ed arriverà in Europa con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna espandibile con microSD. La fotocamera principale è da 50 MP, con una lente ultra grandangolare da 12 MP ed un altro sensore da 5 MP. Nella parte anteriore trova spazio una fotocamera selfie da 32 MP. La batteria ha una capacità di 5000 mAh ed è presente la certificazione IP67.

Il Galaxy A34 monta invece un pannello Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione massima di 1080p a 120 Hertz. Viene fornito con il SoC octa-core MediaTek MT6877V in combinazione con 6 oppure 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria flash con un’opzione microSD, una fotocamera principale da 48 MP e due fotocamere da 8 e 5 MP, oltre ad una fotocamera frontale da 13 MP. Come per il Samsung Galaxy A54, la batteria sarà da 5000 mAh ed è presente la certificazione IP67.