Samsung Galaxy A54 ed A34: la scheda tecnica non è più un segreto

Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34, prossimi smartphone di fascia media e bassa che l’azienda sudcoreana metterà a disposizione del pubblico, sono al centro di nuove importanti anticipazioni.

In questi giorni sul sito Winfuture sono trapelate quelle che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero essere le schede tecniche dei due smartphone Samsung: diamo insieme un’occhiata.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 farà affidamento su un display Super AMOLED con diagonale di 6,4 pollici e risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel, con refresh rate a 120 Hz. A bordo troveremo il processore octa-core Exynos 1380 a 5 nm, affiancato dalla scheda grafica Mali-G68 MC4.

Per quanto riguarda le configurazioni di memoria, lo smartphone Samsung sarà disponibile con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno con possibilità di espansione tramite microSD. Fotocamere posteriori da 50 MP, 8 MP (grandangolare) e 5 MP (macro). Sensore selfie da 32 MP.

Non manca nulla nemmeno dal punto di vista della connettività: GPS, NFC, USB Type-C, 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Completano il quadro la batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida a 25 W, ed il sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica della One UI 5.0.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy A34

Venendo ora al fratello minore, lo smartphone Samsung Galaxy A34 sarà equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Ad animare il telefono sarà il chip octa-core MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm con la GPU Mali-G68 MC4.

Una volta sul mercato, il telefono potrà essere acquistato con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Sul retro ci sarà spazio per un sensore principale da 48 MP, uno grandangolare da 8 MP ed una lente macro da 5 MP. Fotocamera frontale da 13 MP.

Connettività completa di GPS, NFC, USB Type-C, 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Come per il Samsung Galaxy A54, terminiamo chiamando in causa il modulo della batteria con capacità di 5000 mAh e ricarica rapida a 25 W, oltre al sistema operativo Android 13 con One UI 5.0.