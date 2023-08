Samsung Galaxy a54: eBay ti sta REGALANDO un BOLIDE

Approfitta immediatamente di eBay che ha appena rilasciato sul suo store un’offerta potente! Acquista il Samsung Galaxy A54 a soli 329,90 euro, invece di 499 euro (prezzo di listino). Si tratta di un ottimo mediogamma che si comporta esattamente da top di gamma. Le funzionalità, la fluidità e le prestazioni sono molto elevate. Tra l’altro con eBay hai due vantaggi molto golosi.

Primo, hai la consegna gratuita con spedizione veloce entro 3 giorni dall’ordine. Secondo, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 109,96 euro al mese. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento per ottenere in pochissimi click un mini finanziamento speciale per questo acquisto. Perciò non perdere tempo perché le scorte si stanno esaurendo.

Samsung Galaxy A54: uno spettacolo a questo prezzo

Scegli il Samsung Galaxy A54 come tuo prossimo telefono e goditi lo spettacolo. Il suo design è speciale, ricco di dettagli e molto moderno. Il display Infinity-O FHD+ offre 64,4 pollici di immagini sempre super colorate e dettagliate, con 120Hz di refresh rate per un’esperienza visiva super fluida. Il processore Octa-core rende tutto ancora più veloce e la batteria di ultima generazione garantisce un’autonomia lunghissima.

Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 329,90 euro, invece di 499 euro (prezzo di listino). Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

