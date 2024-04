Samsung Galaxy A54 cala al minimo storico con QUEST'OFFERTA (-215€)

Il Samsung Galaxy A54 è lo smartphone da prendere oggi a meno di 300 euro. Con la nuova offerta eBay, infatti, il mid-range di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 284 euro invece di 499 euro, beneficiando così di uno sconto di 215 euro rispetto al prezzo consigliato. Il modello in offerta è dotato di Garanzia Italia ed è acquistabile anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, grazie al servizio garantito da PayPal. Per sfruttare l’offerta in questione è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A54: a meno di 300 euro non ha rivali

Il Samsung Galaxy A54 è il mid-range da comprare oggi a meno di 300 euro. Le specifiche tecniche, infatti, sono ottime. Lo smartphone è dotato di un bel display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire tutte le funzioni del mid-range ci pensa l’ottimo SoC Exynos 1380 che può contare anche sul modem 5G oltre che sulla presenza di 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh di capacità.

La scheda tecnica include il supporto Dual SIM, una tripla fotocamera posteriore e il sistema operativo Android 14, con garanzia di supporto di lunga durata da parte di Samsung.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 284 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 3 rate tramite PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.