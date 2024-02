Samsung Galaxy A54: a QUESTO PREZZO è il mid-range da prendere (-181€)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy A54, smartphone che ricopre sempre di più il ruolo di punto di riferimento della fascia media, grazie a un comparto tecnico completo e a un supporto software degno di un top di gamma. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24 è possibile completare l’acquisto del mid-range di Samsung con un prezzo scontato di 303 euro. Lo sconto rispetto al prezzo consigliato è di 181 euro. C’è anche la possibilità di puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia.

Samsung Galaxy A54: con quest’offerta è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A54 ha un comparto tecnico davvero completo. Tra le specifiche troviamo, infatti, un display Super AMOELD da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh. A completare la scheda tecnica c’è spazio per una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14, con la personalizzazione garantita dalla One UI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 303 euro, con possibilità anche di completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo.

