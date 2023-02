Samsung Galaxy A54 5G: nuovi avvistamenti prima del lancio ufficiale

Samsung è pronta a lanciare tre nuovi smartphone della sua popolare gamma A: il Galaxy A14, il Galaxy A34 5G ed il Galaxy A54 5G. In particolare, il Galaxy A14 ed il Galaxy A54 5G sono stati individuati nell’elenco di Google Play Console, dove sono stati rivelati molti dettagli interessanti sul loro design e sulle specifiche tecniche.

Dopo aver individuato Samsung Galaxy A54 5G anche nell’elenco TENAA e nella pagina di supporto ufficiale sul sito del produttore, ora abbiamo conferma circa il lancio imminente di questo atteso e chiacchierato dispositivo.

Manca poco all’arrivo di Samsung Galaxy A54 5G

Registrato con il numero di modello SM-A546E, Samsung Galaxy A54 5G si farà apprezzare per via di un design molto simile al Galaxy S23, con una zona posteriore che ospiterà tre fotocamere ed un flash LED. Inoltre, il dispositivo sarà disponibile nel colore Awesome Graphite ed in altre tre varianti cromatiche.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy A54 5G avrà a bordo 6 GB di RAM. Il telefono avvierà immediatamente OneUI 5.1 basato su Android 13, il che significa che gli utenti potranno godere di tutte le ultime funzionalità e miglioramenti offerti dal sistema operativo più recente di Google. Il display avrà una risoluzione Full HD+ da 1080 x 2340 pixel, con una densità di pixel di 450 DPI.

Ma la vera sorpresa riguarda il processore del Galaxy A54 5G. Secondo le ultime informazioni, il telefono avrà un processore Samsung s5e8835 (anche noto come Exynos 1380): quattro core ARM Cortex A78 con velocità di clock di 2,4 GHz e quattro core A55 con clock a 2 GHz. Questo SoC verrà abbinato alla GPU Mali G68 con una velocità di clock di 950 Mhz, offrendo prestazioni di alto livello.

Insomma, il Galaxy A54 5G sembra essere uno smartphone davvero completo ed all’avanguardia, con un design accattivante e specifiche tecniche di alto livello. Non resta altro che attendere la presentazione ufficiale di Samsung e, nel frattempo, vi ricordiamo che Galaxy A53 5G è ora su Amazon al prezzo promozionale di soli 381€.

