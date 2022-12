Samsung Galaxy A54 5G in arrivo con a bordo un SUPER processore

Samsung Galaxy A54 5G, il nuovo telefono su cui l’azienda sudcoreana è al lavoro da mesi, potrebbe stupire tutti con una scheda tecnica in grado di fare davvero la differenza in questa fascia di mercato.

L’erede di Samsung Galaxy A53 5G, secondo quanto si apprende dalle ultime anticipazioni trapelate in rete, dovrebbe fare affidamento su un processore ancora più prestante rispetto a quello installato sull’unità ora in commercio.

Processore “spaventoso” per Samsung Galaxy A54 5G

Tra le specifiche da menzionare fin da subito abbiamo quello che, a tutti gli effetti, dovrebbe essere il processore Exynos 1380, diretto successore dell’Exynos 1280. Secondo i dati condivisi da Geekbench, è possibile evidenziare 776 punti in single-core (nulla di eclatante in questo caso) e 2599 punti in multi-core che rappresentano la vera sorpresa in virtù di un upgrade prestazionale pari a ben il 50% rispetto al chip di passata generazione. Ciò significa che, ad un prezzo di vendita sicuramente competitivo, Samsung Galaxy A54 5G potrebbe mettere sul piatto un’altissima velocità di elaborazione e nettamente al di sopra della media in paragone a quanto siano in grado di offrire i modelli della concorrenza.

In riferimento alle altre caratteristiche dello smartphone, il processore dovrebbe essere coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione (notizia ancora non confermata, così come i tagli di memoria alternativi disponibili). Frontalmente, lo smartphone Samsung andrebbe a distinguersi per un display con sensore delle impronte digitali integrato, diagonale da 6,4 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico potrebbe includere sul retro un sensore principale da 50 MP, una lente ultra grandangolare da 12 MP ed una fotocamera macro da 5 MP. Batteria da 5100 mAh con ricarica rapida a 25 W, impermeabilità IP67, connettività 5G e dimensioni di 158,3 x 76,7 x 8,2 mm.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni circa Samsung Galaxy A54 5G, che potrebbe essere commercializzato nella prima metà del 2023, vi consigliamo di dare un’occhiata a Samsung Galaxy A53 5G che attualmente è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 323 euro grazie ad uno sconto imperdibile del 31% che rende questo smartphone un vero e proprio best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.