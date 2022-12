Samsung Galaxy A53: il mediogamma che va come un razzo oggi in offerta

Elegante, raffinato e molto potente, il nuovissimo Samsung Galaxy A53 è un ottimo acquisto quando in offerta. Ecco perché è indispensabile approfittare di una delle offerte più forti di eBay per questo modello. Acquistalo ora a soli 319 euro, invece di 469,90 euro. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, come dotazione parte già molto bene in quanto a prestazioni.

A questo si aggiungono anche altre chicche che a questo prezzo lo rendono un vero e proprio best buy. Ad esempio lo schermo FHD+ Super AMOLED con l’ampio Infinity-O Display da 6,5 pollici. Può raggiungere fino a 800 nit di luminosità. Questo ti garantisce una visibilità eccezionale dei contenuti anche sotto la luce diretta del sole. E con 120Hz di refresh rate tutto è super scorrevole.

Samsung Galaxy A53: su eBay il prezzo spacca ed è anche a rate

Approfitta subito di questa incredibile offerta eBay. Al momento il Samsung Galaxy A53 è ancora in promozione a soli 319 euro, invece di 469.90 euro. Tra l’altro questo ordine gode della spedizione gratuita e veloce in tutta Italia. Un’ottima opportunità per avere tra le mani un buon smartphone Android con un sistema di quattro fotocamere pazzesco per scatti da urlo.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

