Samsung Galaxy A53 ed A33 5G in versione Dual Sim, ma non per tutti

Di Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G vi abbiamo parlato alcuni giorni fa, quando i due smartphone sono stati avvistati nel test online di HTML5. Hanno eseguito la stessa versione di Samsung Internet, ottenendo punteggi di benchmark molto simili.

Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G sono sempre più vicini

I futuri smartphone Samsung di fascia media sembrano ad un passo dal rilascio ufficiale e, in virtù di questo, sono stati approvati dall'ente di regolamentazione Bluetooth. Ancora una volta, il Galaxy A33 5G viene identificato dal numero di modello SM-A336x, dove “x” sta per “B”, “E”, “M”, ecc. a seconda della regione. Seguendo una convenzione simile, il Galaxy A53 5G è identificato dai numeri di modello SM-A536B, SM-A536E, ecc.

I documenti online indicano che Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G supportano la connettività Bluetooth 5.1 ed hanno funzionalità Dual-SIM, almeno in alcuni mercati. Il colosso sudcoreano potrebbe lanciare l'A33 5G il prossimo mese e l'A53 5G a marzo. Inoltre, come ben sapete, Samsung è in procinto di svelare la serie di punta Galaxy S22 nell'evento Galaxy Unpacked del 9 febbraio, non fornendo però alcun indizio circa la presentazione dei prossimi telefoni di fascia media.