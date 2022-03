Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy A52 5G: quali sono le differenze?

Ieri pomeriggio, con un evento di presentazione in streaming (dal discutibile formato “portait”) su Youtube, l'azienda sudcoreana ha svelato due nuovi smartphone di fascia media: Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Nessuna menzione al Galaxy A73 5G, disponibile al momento solo in alcuni mercati.

Soffermandoci in particolar modo sul Galaxy A53 5G, analizziamone le caratteristiche tecniche e proviamo a capire se, in virtù di queste, valga la pena effettuare “l'upgrade” dal un altro device che ha riscosso notevole successo: parliamo del Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A53 5G: conviene il passaggio dal Galaxy A52 5G?

Siamo onesti: dal punto di vista prettamente estetico non assistiamo a notevoli passi in avanti. Anzi, Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A52 5G sembrano pressoché identici. Nella zona frontale abbiamo, in entrambi i casi, un display Infinity-O Super AMOLED con diagonale da 6,5 pollici, risoluzione di 1080×2400 pixel, 405 ppi, frequenza d'aggiornamento a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5. Riassunto: il display è lo stesso.

Va bene dai, ci saranno sicuramente delle differenze per quanto riguarda le fotocamere, o no? Ebbene… no. Nella zona posteriore di Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A52 5G troviamo un modulo con quattro fotocamere dalle rispettive risoluzioni di 64 MP, 12 MP, 5 MP e 5 MP, con medesime aperture focali e flash LED. Anche frontalmente la storia è la stessa: fotocamera selfie da 32 MP.

Le prime differenze siamo in grado di individuarle per quanto riguarda il processore: Exynos 1280 per il Samsung Galaxy A53 5G e Snapdragon 750G per il Galaxy A52 5G. Cambia anche la GPU: Mali-G68 per il primo e Adreno 619 per il secondo. La quantità di RAM è sempre di 6 GB ma lo storage interno arriva ad un massimo di 256 GB per l'A53 5G e si ferma a 128 GB per l'A52 5G (espandibili in entrambi i casi fino ad 1 TB).

Batteria più capiente per l'ultimo arrivato: 5000 mAh, a fronte dei 4500 mAh del predecessore anche se qui, in termini di autonomia, bisognerà ragionare sull'ottimizzazione del software. Samsung Galaxy A53 5G è disponibile in preordine (con Galaxy Buds Live in omaggio) ai prezzi di 469,90 euro (6+128GB) e 529,90 euro (8+256GB), mentre l'A52 5G possiamo trovarlo a circa 360 euro su Amazon.

La verità è che, sotto il profilo delle prestazioni, non dovrebbe cambiare poi molto tra questi due smartphone Samsung: per rapporto qualità-prezzo, con peso e dimensioni decisamente simili, il Galaxy A52 5G conferma di essere il vero best buy del momento.