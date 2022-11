Samsung Galaxy A53 5G, su eBay è SVENDUTO a prezzo FOLLE (290€)

Inutile girarci intorno: questa offerta di eBay per la rock star degli smartphone di fascia media, Samsung Galaxy A53 5G, è la migliore che ti possa capitare in questo momento. Ad appena 290€, infatti, il device del colosso sudcoreano sprofonda a un prezzo normalmente popolato da device con caratteristiche inferiori a quelle offerte dal Galaxy A53 5G.

Il merito di questo crollo repentino è anche del codice coupon esclusivo “REGALI22“: inseriscilo all’interno dell’apposito campo in fase di acquisto per ottenere un buono da 50€.

Ora eBay ha la migliore offerta per l’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A53 5G

Lo smartphone di Samsung monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera per selfie sempre di qualità, mentre sotto il cofano un potente processore octa core è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Menzione speciale anche per la super batteria da 5000 mAh che, grazie a una perfetta ottimizzazione, ti assicura una giornata piena di utilizzo senza temere di restare a piedi a metà giornata.

Il tutto, come da tradizione Samsung, è impreziosito da una fotocamera posteriore quadrupla con tanto di un sensore principale da 64 MP ad alte prestazioni con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Come vedi il medio gamma di Samsung ha davvero tutte le caratteristiche al posto giusto per rispondere alle tue esigenze più personali senza mai un intoppo. Acquistalo subito e ricordarti di inserire nell’apposito campo il codice coupon “REGALI22” che, fino al prossimo 16 novembre, ti dà la possibilità di ricevere il device a prezzo scontato con tanto di consegne rapide in appena 48 ore e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.