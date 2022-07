Samsung Galaxy A53 5G: lo sconto su Amazon è ancora attivo (-142€)

Samsung Galaxy A53 5G è ancora in offerta su Amazon: l’ottimo smartphone Android, con display Infinity-O FHD+ Super Amoled da 6.5 pollici, batteria da 5.000mAh e fotocamera da 64 megapixel, lo acquisti a soli 327€ invece di 469,90€. Merito dello sconto del 30% applicato subito sul prezzo di listino.

Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime.

Samsung Galaxy A53 5G: velocità, potenza e prezzo imperdibile

Una delle caratteristiche principali di Samsung Galaxy A53 5G risiede nel suo display FHD+ di tipo Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici che garantisce fino a 800 nits di luminosità. Questo ti permette di goderti una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto.

Da non sottovalutare nemmeno la fotocamera OIS da 64 megapixel, affiancata da un obiettivo Ultra-grandangolare, una fotocamera di profondità e un sensore Macro per catturare ogni singolo dettaglio. Il processore è un octa-core da 5nm pensato per tutta la potenza di cui hai bisogno per il tuo multitasking.

Con la batteria da 5.000mAh arrivi tranquillamente a fine giornata anche con uso intensivo che può includere streaming, condivisione, giochi e molto altro ancora. E con il supporto alla ricarica rapida fino a 25W non ti fermi un attimo.

Certificato IP67 per resistere ad acqua e polvere e con connettività 5G, capisci bene che Samsung Galaxy A53 è uno smartphone tutto d’un pezzo che puoi acquistare ad un prezzo imperdibile: ancora per poco, solo 327€ invece di 469,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.