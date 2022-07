Samsung Galaxy A53 5G, mega batteria e quad cam a prezzo SHOCK (-34%)

Se il tuo fidato smartphone Android è ormai fuori gioco e non riesce più ad assicurarti quell’esperienza di utilizzo appagante dei primi mesi, quest’oggi ti offriamo la possibilità di mettere le mani su un vero campione della fascia media: Samsung Galaxy A53 5G è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente mai raggiunto prima.

Con il 34% di sconto, infatti, il prezzo del validissimo smartphone di fascia media crolla ad appena 312€ garantendoti comunque un’esperienza di utilizzo di alto livello e in grado di soddisfare tutte le tue necessità.

Lo spettacolare Samsung Galaxy A53 5G crolla su Amazon con il 34% di sconto

Frontalmente è presente un ottimo display AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità omogenea e in grado di assicurarti una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Sul retro, inoltre, trova posto un modulo fotografico quadruplo dotato di un potente sensore principale da 64 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video sempre perfetti, mentre sotto il cofano il processore octa core è sempre a tua disposizione per avviare rapidamente tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Uno dei punti di forza del device di Samsung è la batteria da 5000 mAh: il modulo, anche grazie alla ricarica rapida, ti assicura tantissime ore di utilizzo senza mai lasciarti a piedi sul più bello.

A questo prezzo è praticamente impossibile non prendere in considerazione l’ottimo smartphone di Samsung, a maggior ragione quando precipita al prezzo in cui è solitamente possibile acquistare device di fascia economica privi delle caratteristiche avanzate presenti invece sul Galaxy A53 5G. Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il device fintanto che puoi riceverlo a casa in appena 1 giorno con il 34% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.