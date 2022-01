Samsung Galaxy A53 5G ed A33 5G: configurazioni di memoria e colori

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, futuri smartphone midrange dell'azienda sudcoreana, continuano a far discutere: nuove informazioni condivise online fanno luce sui possibili tagli di memoria e sulle presunte colorazioni dei due telefoni.

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G: ultimi rumor

Secondo @TechInsiderBlog su Twitter, Samsung proporrà il Galaxy A53 5G nelle seguenti due configurazioni: 6GB+128GB e 6GB+256GB (sì, la quantità di RAM sarà la stessa in entrambi i casi). Il telefono non arriverà in una variante da 8 GB di RAM, come sottolineato dalla fonte. Tesi oltretutto confermata dall'elenco di Geekbench pubblicato il mese scorso.

Il telefono, al pari del Samsung Galaxy A33 5G, sarà disponibile nelle colorazioni blu, nera, bianca ed arancione. Non ci sono informazioni dettagliate circa le configurazioni di memoria riguardanti quest'ultimo modello. Tuttavia, presumiamo che possa arrivare sul mercato con un massimo di 6GB di RAM e 128GB di spazio d'archiviazione (considerandone anche il valore commerciale).

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, sempre tenendo conto delle indiscrezioni condivise in rete, dovrebbero essere ufficializzati dal produttore nel mese di marzo.