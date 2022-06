Samsung Galaxy A53 5G: eBay lo sconta di ben 215 euro

Anche oggi eBay ci ha sorpreso perché ti permette di acquistare uno smartphone fantastico a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Stiamo parlando del nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G, nuovo modello di una serie che sta facendo successo.

Mettilo nel carrello a soli 284 euro, invece di 499 euro, e risparmia ben 215 euro. Si tratta di una promozione davvero golosa che sta facendo incetta di vendite. Quindi il nostro consiglio è quello di non perdere altro tempo e di approfittarne finché è ancora disponibile.

Tra l’altro, acquistando questo Samsung Galaxy A53 5G scegliendo il metodo di pagamento PayPal potrai dilazionare l’importo totale in 3 comode rate. Non dovrai presentare alcuna garanzia, ma solo avere un conto PayPal attivo.

Samsung Galaxy A53 5G è un prodotto di punta del colosso sudcoreano. Questa versione in offerta offre 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Inoltre, ha tutte le caratteristiche da vero top di gamma che ti strabilieranno una volta che lo avrai fra le mani.

Samsung Galaxy A53 5G: top di gamma a un prezzo speciale

Grazie a eBay oggi stesso puoi cambiare il tuo smartphone con uno nuovo davvero portentoso. Il nuovissimo Galaxy A53 5G è la novità di Samsung che sta facendo innamorare milioni di utenti. Il suo design elegante e lineare e le sue componentistiche di pregio lo rendono un vero e proprio gioiellino della tecnologia da non lasciarsi scappare.

Approfittando di questa super offerta porterai a casa un device curato nei minimi particolari. La potenza è assicurata grazie all’ottimo processore Octa-core da 5nm. Potrai gestire tutte le attività in multitasking.

Inoltre, non sarai più a corto di RAM perché la tecnologia RAM Plus, apprendendo le tue abitudini di utilizzo, metterà a disposizione un’ulteriore RAM virtuale per aumentare la potenza e la fluidità del tuo nuovo Samsung Galaxy A53 5G.

Grazie al fantastico schermo Super AMOLED FHD+ tutto sarà davvero iperrealistico. L’ampio Infinity-O Display da 6,5″ garantisce una visibilità in qualsiasi condizione, anche sotto la luce diretta del sole e con il sistema Eye Comfort Shield avrai una potente schermatura contro la luce blu.

Approfitta subito di questa offerta eBay. Acquista il nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G a soli 284 euro, invece di 499 euro. Scegliendo PayPal come metodo di pagamento potrai dividere l’importo in 3 comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.