Samsung Galaxy A53 5G: curiosi di vederlo nel primo video unboxing?

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A53 5G che, assieme ad altri smartphone midrange, verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 marzo. Dell'evento vi abbiamo parlato in un nostro articolo pubblicato appena qualche ora fa.

Il dispositivo, certamente tra i più attesi in virtù di quello che sarà l'ottimo rapporto qualità-prezzo, fa bella mostra di sé in un video unboxing condiviso online nelle ultime ore: è esattamente come ce lo saremmo aspettati.

Ecco a voi il nuovo Samsung Galaxy A53 5G

Diamo allora uno sguardo al filmato, reso disponibile nel canale Youtube di “Đức Khánh Channel” (sul “montaggio” del video in sé preferiamo non esprimerci):

Il modello in questione è destinato al mercato asiatico ed è proposto nella colorazione azzurra. Dal punto di vista estetico e costruttivo, i render del Samsung Galaxy A53 5G che finora abbiamo pubblicato si rivelano calzanti al 100%. Nessun cambiamento rispetto al modo in cui siamo stati abituati a “conoscere” lo smartphone Samsung, con una quadrupla fotocamera posteriore ed il sensore selfie posizionato in un piccolo foro centrale.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe contare su un display AMOLED con diagonale di 6,52 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza d'aggiornamento fino a 120 Hz. Presente anche il sensore per le impronte digitali al di sotto dello schermo, che dovrebbe di molto accelerare lo sblocco del dispositivo.

Rispondono all'appello il processore Exynos 1200, assistito da 6 oppure 8 GB di memoria RAM ed almeno 128 GB di storage d'archiviazione, con possibilità di installare una microSD. Il modulo fotografico posteriore del Samsung Galaxy A53 5G prevede sensori da 64 + 12 + 5 + 5 MP, mentre la fotocamera anteriore dovrebbe avere una risoluzione di 32 MP.

Non mancherebbe una batteria con capacità di 5000 mAh e possibilità di effettuare la ricarica rapida a 25 W. Disponibile poi il sistema operativo Android 12. Ricordiamo infine che Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe arrivare sul mercato nelle colorazioni nera, bianca, azzurra e arancione ad un prezzo di vendita pari a circa 449 euro (ovviamente, con variazioni in base alla configurazione di memoria considerata).