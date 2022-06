Samsung Galaxy A53 5G con il 39% di sconto? Sì, solo su eBay!

Alcune volte capitano delle offerte eBay che è praticamente impossibile ignorare, a maggior ragione quando è protagonista uno smartphone di alto livello come l’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A53 5G lodato in lungo e in largo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con uno sconto del 35% che fa crollare il prezzo ad appena 305€, infatti, quest’oggi ti offriamo la possibilità di mettere le mani su un autentico campione della fascia media al prezzo più economico mai raggiunto finora.

Samsung Galaxy A53 5G crolla su eBay ad appena 305€ con il 35% di sconto

Lo smartphone di Samsung ha tutto ciò che chiedi in un device di fascia media, sotto tutti i punti di vista. Nonostante il prezzo economico è presente un design curato in ogni aspetto, è giovanile, colorato e soprattutto resistente. Frontalmente è presente un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori e un’alta luminosità: è perfetto per un utilizzo standard, per guardare video in rete e in generale anche per il gaming.

Sotto la scocca è presente un potente processore octa core di ultima generazione con 6 GB di RAM e 128 GB ideali per scaricare e avviare tutte le app che vuoi, mentre la batteria con supporto alla ricarica rapida è sempre a tua disposizione per utilizzare il telefono per un giorno intero senza timore di restare senza autonomia a metà giornata. Sul retro è presente una fotocamera quadrupla in grado di assicurarti scatti eccellenti e video a risoluzione cinematografica anche al buio.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il nuovo smartphone di fascia media di Samsung al prezzo più economico mai raggiunto prima; ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue esigenze sin dalla prima accensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.