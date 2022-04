Samsung Galaxy A52s: miglior best buy quasi esaurito, non fartelo sfuggire

Samsung ha debuttato con il suo nuovo Galaxy A53 5G, ma attualmente sembra che molti utenti preferiscono il modello precedente. Infatti, senza ombra di dubbio, il Samsung Galaxy A52s 5G è una vera bomba di tecnologia. Il suo rapporto qualità prezzo, già da listino, è eccezionale. Inoltre, la qualità delle componenti e la resa in velocità e potenza lo rendono un vero e proprio best buy.

Samsung Galaxy A52s 5G è proposto su eBay nella sua versione da 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e tecnologia 5G per una connessione davvero ultra veloce. Il suo display da 6,5″ garantisce una visione mozzafiato in qualsiasi condizione di luce, anche in pieno sole.

Samsung Galaxy A52s su eBay è in super sconto

Il suo sistema di fotocamere è davvero eccezionale. Grazie alla fotocamera principale da 64MP con OIS otterrai foto nitide e cristalline in qualsiasi condizione, sia in pieno giorno che di notte. Potrai espandere l'angolo di visione della fotocamera grazie all'obiettivo ultra-grandangolare. Ma c'è di più. Infatti, con la fotocamera di profondità potrai personalizzare la messa a fuoco e, infine, con la fotocamera macro scatterai primi piani pazzeschi e ricchi di dettagli.

