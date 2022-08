Samsung Galaxy A52s, l’intramontabile in sconto

Ci siamo, ci siamo, ci siamo: finalmente vi parliamo del Galaxy A52S di Samsung, il telefono più venduto del 2021. Questo mediogamma è semplicemente perfetto, soddisfa le esigenze di tutti ed è anche bellissimo da vedere. Non è un caso che l’azienda sudcoreana sia riuscita ad ottenere performance finanziarie di alto livello proprio grazie a questo piccolo gioiellino che oggi ve lo portate a casa ad un prezzo irrisorio: 333,66€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. È disponibile in più colorazioni e le spese di spedizione sono sempre incluse nel prezzo. Fra le altre cose volendo, potrete dilazionare il pagamento in comode rate così che l’importo complessivo non gravi troppo sulle vostre spese mensili.

Samsung Galaxy A52S, tuttofare eccellente

Samsung Galaxy A52S è il telefono che viene consigliato da tutti all’interno dei forum di telefonia. Ricordate nel 2013 quando tutti gridavano “meglio Moto G!“? Ecco: oggi ci troviamo in uno scenario simile, solo che le persone gridano il nome di questo medio gamma di Samsung.

È leggerissimo, compatto, si tiene ben in mano e il suo schermo è una gioia per gli occhi, visto che ha anche la risoluzione FullHD+ e il supporto alla frequenza di aggiornamento elevata.

Ci sono diverse configurazioni tra cui scegliere ma anche quella base va molto bene. Poi, se dovrete fare un utilizzo social e lavorativo, allora cascherete in piedi. Questo device saprà soddisfare le esigenze di tutti, anche di coloro che amano scattare selfie o fotografie di gruppo o perché no, anche immagini creative. Non c’è limite alla fantasia.

Con questo prodotto potrete dar sfogo alla vostra creatività grazie al software elaborato e alle tante lenti a disposizione. Si ricarica velocemente grazie alla porta USB C e la batteria garantisce un’autonomia di un giorno e mezzo con l’uso intenso. Difetti reali non ce ne sono, a meno che voi non vogliate trovarli con il microscopio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.