Samsung ha presentato il Galaxy A52 e il Galaxy A52 5G nel corso dell'evento Galaxy Awesome Unpacked tenutosi a marzo scorso. Appena quattro mesi dopo, le indiscrezioni affermano che una terza variante del dispositivo chiamata Galaxy A52s verrà rilasciata presto. Oggi, un nuovo rapporto ci suggerisce quale sarà il prezzo di questo modello.

Samsung Galaxy A52s: il prezzo per l'Europa

Secondo un report di 91Mobiles, l'OEM sudcoreano lancerà nelle prossime settimane il Galaxy A52s in Europa. Questa informazione proviene dall'affidabile leaker Ishan Agarwal.

Secondo il tipster, il telefono arriverà con 128 GB di memoria interna. Ancora più importante, dice che sarà venduto al dettaglio per circa € 449 nel nostro mercato. Sfortunatamente, non è sicuro di quando arriverà in commercio.

Come da rapporti precedenti, i futuri A52s con numero di modello SM-A528 saranno alimentati da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Per chi non lo sapesse, il Galaxy A52 attualmente disponibile e la sua controparte con modulo 5G presentano rispettivamente uno Snapdragon 720G e uno Snapdragon 750G.

Oltre al numero di modello, al chipset e alla memoria interna, sappiamo che il telefono verrà fornito con 8 GB di RAM e Android 11. Ci aspettiamo di saperne di più su questo telefono prima del suo annuncio ufficiale che, a quanto pare, dovrebbe avvenire fra pochissimi giorni.

Riteniamo che, sul versante estetico, il Galaxy A52s sia identico al Galaxy A52 5G anche se potrebbe presentare alcune piccole modifiche. Quindi, dovrebbe essere dotato di funzionalità come un display Super AMOLED da 120 Hz, altoparlante stereo, resistenza alla polvere e all'acqua IP67, altoparlanti stereo, una configurazione multi-camera dotata di OIS e una ricarica rapida da 25 W. Siete curiosi? Ancora pochi giorni di pazienza e sapremo tutto e di più.

Samsung

Smartphone