Samsung Galaxy A52: IRRINUNCIABILE ad un prezzo così basso (-131€)

Samsung Galaxy A52, nel vasto panorama degli smartphone di fascia media, è riuscito fin da subito a catturare l'attenzione del pubblico: merito dell'ottimo rapporto qualità-prezzo, ancora più enfatizzato con l'offerta che oggi andremo a proporti. Prestazioni di ottimo livello e costruzione impeccabile lo rendono un dispositivo perfetto per ogni esigenza.

La promozione non durerà a lungo, devi fare in fretta: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno straordinario sconto pari al 34%, questo eccellente smartphone Samsung potrà essere tuo con appena 249 euro, il che ti darà modo di risparmiare circa 131 euro.

Smartphone Samsung Galaxy A52 in offerta su Amazon ad un prezzo sorprendente

Nella zona frontale, il Galaxy A52 di Samsung vanta la presenza di un bellissimo display Infinity-O in tecnologia Super AMOLED con diagonale di 6,5 pollici e risoluzione FullHD+, per immagini sempre nitide e brillanti con contrasti ben marcati.

A bordo troverai un quantitativo di memoria interna pari a 128 GB (espandibile con microSD), su cui potrai salvare contenuti ed applicazioni a volontà. Grazie ai 6 GB di memoria RAM, ogni operazione verrà svolta con la massima velocità e senza alcuna incertezza. Merita sicuramente attenzione anche il comparto fotografico: con la quad-camera posteriore del Samsung Galaxy A52 sarai in grado di realizzare scatti incredibili sfruttando il sensore principale da ben 64 MB. Non è facile ottenere una simile qualità con smartphone in questa fascia di prezzo. Dimentica i problemi di durata: con una batteria da 4500 mAh, compatibile con il sistema di ricarica rapida a 25 W, sarai in grado di coprire agevolmente l'intera giornata.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che le unità disponibili finiscano (ad un simile prezzo, è facile che questo avvenga nel giro di pochissime ore). Metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy A52: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, non dovrai pagare neppure le spese di spedizione.