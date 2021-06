Samsung Galaxy A51 torna in promozione su Amazon a soli 279,95€. Il ribasso del 26% corrisponde a uno sconto effettivo di 99,05€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A51

Lineare e semplice, il design di Samsung Galaxy A51 lo fa apparire come uno smartphone degno di nota. Appartenente alla categoria di fascia media, il dispositivo è disponibile nell'intrigante colorazione Black.

La visione dei contenuti è da apprezzare: è presente un display Infinity O con ampiezza da 6.5 pollici che non solo non presenta cornici spesse, ma è anche Super AMOLED. I colori risultano brillanti e sempre apprezzabili.

Il processore, invece, è un modello Octa Core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni in linea. La memoria, poi, può essere espansa mediante l'utilizzo di una MicroSD.

Spicca la batteria che ha un valore di 4000mAh e si alimenta attraverso ricarica rapida da 15 W per essere sempre sul pezzo.

Chicca di questo smartphone, in ogni caso, è l'apparato fotografico che vanta un sistema con 4 fotocamere posteriori. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 12 e 5 megapixel. È concesso, quindi, scattare foto in ultra grandangolare, macro e di profondità. Da non sottovalutare il super stabilizzatore per video perfetti.

La fotocamera selfie, a sua volta, vanta un obiettivo da 32 megapixel.

Lo smartphone, infine, è Dual SIM.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A51 su Amazon a soli 279,95€ in colorazione Black Ordinalo oggi e ricevilo in circa 48 ore a casa se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma standard. Il device è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

