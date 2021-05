Torna in offerta al minimo storico il Samsung Galaxy A51, smartphone di fascia media del produttore coreano. Oggi si trova in offerta su Amazon a 239,50€, lo sconto del 37% corrisponde ad un risparmio effettivo di quasi 140 euro rispetto al prezzo solito.

Il design moderno del Galaxy A51 è caratterizzato da un pannello frontale privo di cornici, intervallato soltanto dal piccolo foro che ospita la fotocamera selfie. Sul retro è presente una particolare trama geometrica che conferisce carattere allo smartphone, in alto a sinistra sporge il comparto fotografico di forma rettangolare.

L'ampio display da 6.5 pollici è un Super AMOLED Infinity-O in risoluzione FullHD+, mentre la dotazione hardware è composta da un SoC octa-core, 4GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, espandibile via micro-SD fino a 512GB.

Galaxy A51 ha una dotazione fotografica completa e versatile, alla fotocamera principale da 48MP si aggiunge una ultra-grandangolare con angolo di 123°, un'ottica macro e un sensore di profondità per realizzare ritratti con sfondo sfocato. A completare la scheda tecnoca c'è la batteria da 4.000mAh, più che sufficiente per un'intera giornata di autonomia, non manca la ricarica rappida via USB-C con output a 15W.

